Un rumano arrasa con su mensaje a los españoles que se quejan de cómo está España

El usuario de TikTok @elrumanodelgasoil ha enviado un mensaje que está dando muchísimo de qué hablar a todos aquellos que viven en España y se quejan amargamente de los problemas que tiene este país.

"Veo a tanta gente quejarse de España, de que si España está mal, de que esta ley está mal, de que vaya leyes que aprueban, de que si este, de que si el otro, no sé qué... Siempre estáis a tiempo de cambiar de país. Si no os gusta España pues ya sabéis: pero vamos, esto es válido para todo el mundo", empieza diciendo.

"A mí me decían en Rumanía: '¡Uy! ¡En España cae el dinero del cielo!'. Del cielo todavía no me ha caído nada. Y por eso digo: pensáis que en otros países se está mejor que aquí. ¡Probad!", anima.

Y remata: "Si estáis tan disgustaos con que España está mal, que si Pedro Sánchez... Cambiaos de país y luego me lo contáis a ver. Mira, aquí por lo menos te permiten un poquito pan y una lata. Hay países que están peor".

El vídeo acumula decenas de miles de 'me gusta', pero también ha provocado el enfado de algunos. Por ejemplo, uno dice: "¿Por qué me tengo que cambiar de país ? Me gusta que la parte de mi dinero que no es poca se emplee como se debe y no se tire".

Otro señala: "Lo mejor que he hecho en mi vida ha sido salir de España y soy español 100x100 trabajo en Suiza".

Muchas otras personas, en cambio, piensan todo lo contrario: "Pues como camionero puedo ganar doble, triple en otro país y tener una vida triste... No cambiaria cultura, forma de vida española por nada en el mundo".