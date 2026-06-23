Un uruguayo sale a las 12 de la noche por una calle de España y flipa con lo que ve: "Estoy en pleno centro, eh"

Es probablemente la calle más famosa de España y casi todos los madrileños coinciden en este punto: la Gran Vía es mucho más bonita de noche que de día.

Hay extranjeros que se enamoran de España por el clima, otros por la gastronomía y otros por la facilidad para disfrutar de la calle. Pero para Gastón, un uruguayo que lleva años viviendo en nuestro país, hay un detalle mucho más cotidiano que resume mejor que cualquier otro lo que significa vivir aquí.

El creador de contenido, que publica vídeos en TikTok bajo el nombre de @gaston.inmigrante, ha compartido una reflexión grabada de madrugada que está acumulando reacciones por la sencillez de la escena.

Mientras pasea por Torre del Mar, en la provincia de Málaga, decide sacar el móvil y mostrar algo que considera difícil de encontrar en muchos otros lugares. "Son las 12:30 de la noche en España", comienza explicando en el vídeo.

A continuación, pide a quienes le están viendo que escuchen con atención. "Una de las cosas que más me llama la atención después de 30 años en España es esto. Mirá... ¿escuchás de fondo? No se escucha nada, ¿verdad?", comenta.

"Estoy en pleno centro"

Lo que más sorprende al uruguayo es que no está grabando desde una urbanización aislada ni desde las afueras de una localidad.

De hecho, insiste varias veces en ello. "Estoy en pleno centro, estoy en Torre del Mar, en pleno centro", recalca. Para él, el silencio que se percibe a esas horas tiene una explicación muy concreta: el respeto por el descanso de los demás. "Aquí en España se respeta mucho el descanso de la gente", afirma.

Gastón compara esa situación con la realidad que ha conocido en otros países, donde considera más habitual que la música o el ruido se prolonguen hasta altas horas de la madrugada. "Para los que venimos de afuera nos llama mucho la atención porque solemos poner la musiquita hasta altas horas de la madrugada y todas estas cosas", explica.

La calidad de vida, según un inmigrante

El vídeo termina derivando hacia una reflexión más amplia sobre una expresión que se escucha con frecuencia cuando se habla de España: la calidad de vida.

Según el creador de contenido, muchas veces se asocia ese concepto al dinero o al nivel económico, pero él cree que la clave está en otro lugar. "Cuando mucha gente habla de que España tiene la mejor calidad de vida del mundo, no es el dinero, no son los lujos", sostiene.

Su argumento es mucho más sencillo. "Es simplemente esto. Que podés salir a la una de la mañana, como estoy yo, y escuchar los grillos", dice mientras sigue caminando por una calle prácticamente vacía.

Para Gastón, esa sensación de tranquilidad es una de las cosas que más valora del país y también una de las primeras que deberían entender quienes llegan desde fuera. "Yo animo a toda la gente que viene de otros países, que es como yo, que somos inmigrantes, a que lo primero que tiene que aprender es esto", señala.

Y concluye con una frase que resume toda su reflexión: "España es calidad de vida. Y la calidad de vida es el respeto".