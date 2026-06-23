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Martín Barreiro lanza un aviso histórico para este martes: España podría vivir el día más caluroso jamás registrado
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Martín Barreiro lanza un aviso histórico para este martes: España podría vivir el día más caluroso jamás registrado

El meteorólogo señala que la temperatura media máxima podría alcanzar los 39,1 grados y superar el récord nacional establecido en agosto de 2023.

Israel Molina Gómez
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La primera ola de calor del verano 2026
La primera ola de calor del verano 2026Anadolu via Getty Images

La intensa ola de calor que atraviesa España podría dejar este martes una cifra sin precedentes. Al menos eso es lo que ha advertido el meteorólogo Martín Barreiro en un vídeo compartido en TikTok, donde explica que los modelos meteorológicos apuntan a una situación que podría pasar a la historia.

"Podríamos estar ante el día más cálido de la historia de España", afirma Barreiro al comienzo de su intervención, una frase que rápidamente ha llamado la atención de miles de usuarios en redes sociales.

Según explica el popular divulgador meteorológico, la clave no está en una temperatura puntual registrada en una localidad concreta, sino en la media de las temperaturas máximas alcanzadas en el conjunto del país durante una misma jornada.

Un récord que podría caer este mismo martes

Barreiro muestra en el vídeo las previsiones de los próximos días y destaca que el martes 23 de junio aparece como la jornada más extrema de este episodio de calor. "Los pronósticos apuntan que sí", responde cuando se plantea la posibilidad de que se convierta en el día más cálido jamás registrado en España.

De cumplirse las previsiones, la temperatura media de las máximas alcanzaría los 39,1 grados. La cifra supera ligeramente el anterior récord, situado en 38,9 grados y registrado el 23 de agosto de 2023.

"Este martes se podrían alcanzar los 39,1 de temperatura media de las máximas", explica el meteorólogo.

En plena ola de calor

El aviso llega en medio de una ola de calor que está dejando temperaturas excepcionalmente altas para estas fechas en amplias zonas del país.

Aunque los registros definitivos no se conocerán hasta que finalice la jornada y los organismos oficiales validen los datos, Barreiro subraya que los modelos actuales sitúan este martes como el día con más opciones de pulverizar el récord histórico. "Sería el día más cálido de la historia de España", concluye.

La previsión llega además en un contexto de temperaturas extraordinarias en buena parte de Europa occidental, con numerosos países registrando valores muy por encima de lo habitual para el inicio del verano astronómico.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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