Un venezolano da una razón muy importante por la que defiende a España

El popular usuario de TikTok @aliriocardona218, un venezolano residente en España, ha vuelto a defender a España al ser preguntado por qué siempre habla bien de su vida en este país.

"Yo soy venezolano, estuve en Perú casi 4 años y yo me fui muy agradecido de ahí. ¿Por qué? Porque en Perú aprendí muchas cosas, me abrió las puertas y siempre me fue excelente", comienza diciendo.

El usuario sudamericano explica que se vino a España para mejorar su calidad de vida y es algo que ha conseguido: "¿Por qué estoy siendo agradecido con España y por qué hablo bien de España? Porque también me ha ido bien aquí".

El creador de contenido explica que si a una persona le ha ido mal en algún país como emigrante es el caso personal de esa persona, pero que en cada individuo su situación es diferente.

"Cada cabeza es un mundo y yo hablo bien de este país porque yo hablo de mi punto de vista, de lo que se puede hacer, de lo que se puede lograr, que son muchísimas cosas", asegura @aliriocardona218.

Por poner un ejemplo, el venezolano dice el hecho de conseguir la nacionalidad: "Llegar a tener la nacionalidad española, que la puede tener un emigrante aquí en pocos años, no tiene precio. Con la nacionalidad española vas para dónde quieres y cuándo quieras".