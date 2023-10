Un español muestra las fotos que tienen los usuarios de Tinder en Japón: va fuerte el tema

El usuario de TikTok Jorge Cyrus, un joven español que vive en Japón, ha publicado un llamativo vídeo que está arrasando de cómo son los usuarios de la aplicación para ligar Tinder en el país nipón.

Las fotos que tienen los usuarios no tienen desperdicio. La primera persona que le aparece está disfrazado de rana fumando un cigarro en la calle "Qué mal rollo me da esto, qué mal ha envejecido mi niña", dice Cyrus.

El siguiente perfil es el de un hombre de espaldas contemplando un altar: "¿De verdad

no tenías otra foto en un cementerio que ponerte? La primera cita vamos de visita a mi padre".

La originalidad de las fotos sigue con una persona que publica distintos objetos de lujo. "A mí no se me enamora con lujos, se me enamora con la personalidad. El dinero, chicos, es algo totalmente secundario, la verdad", valora.

Otra persona tiene una berenjena con forma de mano, otra pone tanto su barbilla como sus piernas antes y después de depilarse. También hay quien incluye fotos de sus animales, como uno que sube una foto de un gato, otro de un perro y un tercero un dibujo de un conejo sentado. Por último, un usuario tiene varios relojes puestos.