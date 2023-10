Un venezolano defiende a España después de que le digan que "vivir en España es horrible"

El venezolano Ángel Colmenares (@angelgerar93) ha publicado un vídeo contestando a un usuario que le decía que vivir en España "es horrible". Su respuesta ha sido muy tajante y está siendo muy aplaudida.

"¿A ver cuántos años has vivido en España para decir semejante bobada? Si eres una de estas personas que han vivido menos de dos años, tu palabra no vale porque probablemente ni siquiera has tenido papeles", comienza diciendo.

Como réplica, el usuario le hace tres preguntas: "¿Cómo puede ser horrible un país en el cual el metro trabaja hasta las 2 de la madrugada? ¿Cómo puede ser horrible un país

en el cual a 3 ó 4 de la mañana tú vas caminando por cualquier calle y no te pasa absolutamente nada?".

"¿Cómo VA a ser horrible un país en el cual el pasaporte de dicho país lo deje entrar en 180 países? Que creo que es es el tercer o cuarto mejor pasaporte del mundo", ha rematado Colmenares.

Además, el creador de contenido ha sido crítico con la actitud de sus compatriotas: "A veces los venezolanos hablamos con un etnocentrismo, nacionalismo Y chauvinismo que nos deja como imbéciles y por eso es que tantOs países están en contra de nosotros

por nuestra ridiculez mental", ha sentenciado, reconociendo que prefiere vivir en España ganando 1.000 euros que en Venezuela sin agua.