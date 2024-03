Una americana acepta el reto de intentar hacer este conocido 'trend' en español

La usuaria de TikTok @kyliejennerzdaughterpt.3 ha publicado un vídeo haciendo "un GRWM" en español siendo americana y ha bromeado con que es "bilingüe", ya que no conoce el idioma a la perfección.

"GRWM" quiere decir "Get Ready With Me", es decir, "prepárate conmigo" en español, y es uno de los trends más famosos en redes sociales. Los creadores de contenido se graban y arreglan al tiempo que hablan la cámara.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Según ha explicado antes de empezar, está "aprendiendo español" y tiene muchas "ganas de enseñar" sus "habilidades", por lo que se ha quitado "el maquillaje del día" mientras practicaba el idioma.

"Me gusta la escuela por las clases", ha empezado diciendo. Después, se ha confundido, en parte, al hablar de una "presentación" con sus amigas. De hecho, no ha podido evitar reírse mientras intentaba descifrar cómo decir la frase correctamente.

"Agua en cabeza; Muy bien; Dos productos que son también muy bien; No trabajo; Entonces, crema; Crema es importante porque...; Mi grado en español es muy malo porque no sé nada", son algunas de las frases que ha intentado decir.

Tras intentar vocalizar alguna más, ha terminado dando las gracias por las visualizaciones en un vídeo que ha recopilado más de 760.000 'me gusta' y miles de reproducciones en la red.