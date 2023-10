Una americana dice todo esto sobre la leche y España: una española la supera con su reacción

La usuaria de TikTok @maddies_mundo, estadounidense que vive en España, está dando mucho de qué hablar en España al destacar una palabra que se usa aquí de forma continua y para todo tipo de situaciones: leche.

Tras el éxito de su publicación, la usuaria @marilarat, española, ha superado con su reacción el número de 'me gusta' que tiene el vídeo original: "Dice que los españoles estamos obsesionados con la leche y la verdad es que yo no me había dado cuenta de que usamos la leche para todo".

"No estoy hablando de comer, estoy hablando de hablar, valga la redundancia. Por ejemplo, para decir que una persona es la hostia puedes decir es la leche. Para decir que le vas a dar una torta a alguien puedes decir te voy a dar una leche. Para decir que estás de mala leche, dices de mala leche, de mala hostia. Vamos, cuando estás muy cabreado", enumera.

"Y si estás muy cabreado en vez de estoy de mala hostia puedes decir tengo un cabreo de la leche. Y si ya te cagas en todo que no puedes más: me cago en la leche. Claro, esto para los ingleses: I shit in the milk. Claro, es que no tiene sentido ninguno si tú no eres de aquí. O por ejemplo: el ni de coña. Sí, claro, una leche. ¡Esto es la leche!", exclama.

En el vídeo original, la usuaria de EEUU fingía un diálogo entre una americana que pregunta y una española que responde a cómo se dicen las expresiones para determinados tipos de situaciones.

Así cuando alguien es "realmente bueno" se dice "ser la leche"; cuando estás de mal humor dices "estoy de mala leche"; cuando te das un golpe sería "darse una leche" y si alguien hace algo con malas intenciones sería "a mala leche".

"¿Y qué pasa si necesitas hacer algo como súper rápido?", preguntaba antes de responder: "A toda leche". "¿Y qué pasa si estas muy enfadado?" Y replicaba: "Me cago en la leche".

La conclusión era evidente: "¿Por qué los españoles aman tanto su leche? ¿Por qué tiene todo leche?". Y la respuesta, descriptiva: "¡Leches! Usamos mucho esa palabra.