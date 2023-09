Una azafata cuenta las cosas que hacen los pasajeros y que más le molestan

La tiktoker @laia.vazquez, azafata de profesión, ha contado en la red social china algunas de las cosas que hacen los pasajeros y que ella detesta. Por ejemplo que no la saluden, algo que le pasa "cada día".

"No sé si te cobran por cada palabra que sueltas pero yo creo que no. No es tan difícil decir hola, buenos días, buenas tardes. Teniendo en cuenta que estoy saludando a 400-800 personas al día toca un poco la moral que la gente entre con sus cascos y con su móvil y que ni te mire a la cara", ha concretado.

Otra cosa que le molesta es que los pasajeros no se pongan el cinturón: "No sé si tiene algún ácido, os pica os da urticaria o algo pero todo el mundo se tiene que quitar el cinturón en el avión y en todos los otros transportes que hay en el plante nadie se lo quita".

Ha señalado que el cinturón sirve para que si hay una turbulencia inesperada no te abras la cabeza del golpe. "La pelea de cada día" la tiene con los padres que no le ponen el cinturón a los hijos y no comprende que cuando van en el coche los niños vayan atados por mil sitios y en el avión no.

Poner los pies en el asiento también es algo que detesta: "Hay más pasajeros al lado y no te huelen bien. Luego huele todo el avión a pies".

Otra de las cosas que hacen mucho los pasajeros es dejar la basura en los asientos en vez de tirarla en los carros que están habilitados para ello.

Por último ha comentado que lamenta que no le hagan caso cuando está haciendo su trabajo ya que las recomendaciones y las cosas que dice no son una broma y pueden evitar problemas mayores.