Le dicen a un venezolano que "vivir en España es horrible" y sienta cátedra con su reacción

El usuario de TikTok @angelgerar93, venezolano que vive en España, ha respondido a un compatriota suyo que en los comentarios a una publicación dijo que "vivir en España es horrible".

En un vídeo en el que aparece visiblemente molesto, el hombre responde: "A ver, ¿cuántos años has vivido en España para decir semejante bolsada? Si eres una de estas personas que ha vivido menos de dos años, tu palabra no vale. Porque, probablemente, ni siquiera has tenido papeles".

"¿Cómo puede ser horrible vivir en un país en el cual el metro trabaja hasta las 2.00?", se pregunta antes de seguir: "¿Cómo puede ser horrible un país en el cual a las 3.00, 4.00, de la mañana, tú vas caminando por cualquier calle y no te pasa absolutamente nada?".

"¿Cómo va ser horrible un país en el cual el pasaporte de dicho país lo deja entrar en 180 países, creo que es? Es el cuarto o tercer mejor pasaporte del mundo", prosigue.

Y acaba criticando: "Es que a veces los venezolanos hablamos con un etnocentrismo, un nacionalismo, un chauvinismo, que nos deja como imbéciles y por eso es que tantos países están en contra de nosotros, por nuestra ridiculez mental, porque hermano yo prefiero vivir en España ganando 1.000 euros que estar en Venezuela sin agua".

Entre los comentarios destaca el de una española que agradece las palabras del usuario: "Ángel, cómo española solo me sale decirte GRACIAS! 🥰 Algunos nativos no valoran todas esas cosas y no sabemos lo que tenemos".