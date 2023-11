Una barrendera cuenta lo que ha tenido que aguantar: para reflexionar mucho como sociedad

La usuaria de TikTik @noeliapreztorrico, que es barrendera, ha provocado la indignación en esa red social al relatar lo que tiene que aguantar mientras trabaja.

"Hay cosas que son indignantes. A veces normalizamos el hecho de que por trabajar en la calle nos digan de todo", se empieza lamentando.

"Y es que estaba baldeando una plaza donde hay personas que están muy perjudicadas y estábamos junto a la Policía. Una persona que iba bastante mal comienza a decirme cosas y tal y viene la chica Policía y le dice: déjala, que está trabajando. A todo esto yo callada", relata.

La usuaria subraya que "cuando vas a un sitio así lo mejor es callarse porque sabes lo que hay".

"Pero es que... en ese momento me callo porque me viene mi hijo a la mente y te tienes que callar porque yo al final estoy trabajando y es indignante que tú tengas que estar trabajando y tengas a gente detrás que no para de decirte cosas desagradables", finaliza.