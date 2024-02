Una chica cuenta cómo 'perdió' 3.000 euros de su luna de miel: martes 13 de manual

La usuaria de TikTok @illalasusana ha lamentado cómo ha sido su luna de miel en Punta Cana (Republica Dominicana), ya que solo han podido disfrutar de los últimos tres días.

"Todo empezó cuando nos vacunamos (...) Nos casamos a los tres o a los cinco días. Estuvimos el día de nuestra boda con una diarrea... (...) Me acuerdo tener que salir para ir al sitio de la boda y tener que volver al baño otra vez", ha empezado contando la joven.

Al llegar Punta Cana, tenían "la barriga descompuesta, todo el día" en el baño. Cuando ya parecía que se recuperaban un poco, ocurrió esto: "Nos dicen que hay alerta de huracán, tsunami... ¿cómo? (...) Nos dieron un kit de supervivencia. ¿Esto es una cámara oculta?".

"Nos pilló el huracán María en nuestra luna de miel, de película. Yo estuve durmiendo en el baño porque no me hacía mucha gracia dormir y que se me cayera el cristal en la cara", ha relatado.

También le dijeron que había "alerta de tsunami" y estaba asustada porque el complejo estaba justo pegado al mar: "Si no te mata el cristal, te mata el huracán, y si no te remata el tsunami. Malísima de los nervios estaba".

Y es que huracán provocó multitud de destrozos en el lugar, por lo que no podían ni acudir a la playa, aunque disfrutaron de los últimos tres días, los únicos que tuvieron tranquilos. "Yo lo llego a saber y me quedo en España", ha concluido la joven.