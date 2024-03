Una chica que trabaja en la frontera entre España y Francia cuenta qué es lo que pasa con el idioma

La usuaria de TikTok @naiiaraapb ha publicado un vídeo criticando la actitud de algunos franceses que van a comprar a la tienda de ropa en la que trabaja por el idioma, a pesar de encontrarse esta "dentro" del territorio español.

"Trabajo en una tienda de ropa que hace frontera con Francia. Como es el último pueblo español antes de pasar a Francia, hay muchos franceses comprando allí", ha empezado diciendo. Aunque habitualmente exigen que los trabajadores de esa zona sepan hablar francés, no todos saben hacerlo con fluidez.

Después, ha reprochado esto: "Ayer le llegó un cliente francés a mi compañera y ella le contestó en castellano. Estamos en España. El cliente le dijo que le hablase en francés. Yo no te tengo que hablar en francés, tú estás en mi país, habla tú español. Este es uno de los problemas que tiene Cataluña".

"Eso no es justo porque tú vas a Francia y nadie habla ni catalán ni castellano. Los franceses tienen la mala educación porque se les ha inculcado que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a ellos. Eso no es justo", ha continuado insistiendo la joven.

Para terminar, ha admitido que ella puede responder en francés, pero que solo lo hará si la persona es "educada" y lo pide "por favor", sin exigirlo. "Intenta tú también comunicarte en español, que no me creo que después de 20 años viniendo no sepas", ha concluido.