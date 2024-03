Se arma un enorme revuelo tras lo ocurrido en un hospital con un conocido streamer

El streamer Juan Alberto García, conocido popularmente como Illo Juan, ha contado durante un directo en su canal de Twitch lo que ha ocurrido al pedir cita en un hospital para hacerse una resonancia cuando la persona encargada de facilitarle una fecha le ha reconocido como famoso.

"Una de las cosas buenas de que la gente te conozca es cuando vas al médico. Primero, me ha dado cita para finales de marzo, le he preguntado que si había antes, me ha mirado y me ha dicho que me conocía (...) Si si, me conoces, le he dicho, y que me diera cita mañana", ha confesado el youtuber entre risas.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Gracias a esta fama, la persona que le ha atendido le ha dado cita para "el viernes", es decir, le ha adelantado el día de la prueba varias semanas, lo que ha provocado una ola de indignación en Internet. De hecho, el vídeo ha llegado a otras plataformas como X.

El usuario @galiindo13 es uno de los muchos que ha compartido y comentado el momento. En su caso, tirando de ironía: "No sé por qué la gente se queja tanto de las listas de espera en sanidad, si puedes ser streamer y saltártelas sin problema".

Por su parte, @TrainerExtreme ha calificado lo sucedido como una "absoluta vergüenza", y ha justificado su opinión relatando un duro caso familiar: "Mi padre con cáncer de pulmón localizado, cita a 4 meses vista para cirujano. No llegó y tuvo metástasis cerebral que acabaría 14 meses después con su vida. Si eres streamer te ven la misma semana".

No obstante, algunos han salido en defensa del youtuber alegando que "no es su culpa" y la mayoría de usuarios han cargado contra este tipo de favoritismos por parte de ciertos trabajadores del sector sanitario.