Una cubana enumeras las 3 cosas que echaría de menos de España si regresase a su país

La usuaria de TikTok @anita.mateu ha publicado un vídeo enumerando las cosas que echaría de menos de España si volviese a su país de origen, Cuba, ya que allí "no las encontraría".

En primer lugar, ha defendido que, en la zona de España en la que ella vive, puede caminar libremente sin que nadie le haga nada: "Si yo paseara sola así por Cuba tendría mucho miedo porque puede haber una persona haciendo cosas indebidas, y hay muchos. Se meten contigo y te acosan".

Otra cosa es "salir a desayunar sola", y así lo ha explicado: "Paso mucho tiempo sola porque trabajo desde casa. Antes me daba vergüenza ir a algún lugar sola, pero últimamente voy bastante sola a tomar un café y me siento liberada".

Para terminar, ha alabado "la amabilidad" de los españoles: "Aquí las personas son muy amables. Siempre te saludan cuando llegas a un lugar, y lo mismo cuando te vas. Ya me he acostumbrado. En mi país no es así, no hay esa educación. Se ha perdido mucho el respeto. La gente allí se trata muy mal".

"España es mi nuevo hogar", ha concluido la joven. En respuesta, muchos usuarios han agradecido las palabras que le ha dedicado tanto al país como a su gente.