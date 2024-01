Una española busca un zumo normal y corriente en un súper de EEUU y le tienen que explicar lo que ve

La usuaria de TikTok @teresenciales ha mostrado las aventuras que está viviendo para comprar un zumo normal y corriente en un supermercado de Estados Unidos, donde está siendo incapaz de encontrarlo.

"Estoy en un supermercado americano y me quiero comprar un zumo normal, de melocotón, de piña, de lo que sea. Es que no hay nada. Zumo de manzana de aquella manera que no me gustó, limonada... es que no hay nada", se lamenta.

"Lo más parecido que he encontrado es esto que no es líquido, no es para meter una pajita ni nada. ¿Dónde está el típico zumito del Mercadona que metes tu pajita y te lo llevas al recreo?", dice mostrando una caja.

Luego agarra el típico pure de frutas de apretar y acaba rompiéndose en la mano de la usuaria que reacciona de una forma muy española: "Hasta luego".

En los comentarios, muchos usuarios le han explicado que los zumos debe buscarlos en el área de refrigerados. "Esas cajas son para tu preparar el jugo en tu casa ✨ pero ahí no es el área de jugos es en las neveritas", dice uno.

Otro explica: "Son zumos en polvo, por eso están en cajitas". Y otro agrega: "Estás en la zona equivocada. Debes ir a refrigerados, donde la leche".