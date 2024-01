Cuenta lo que le hizo la limpiadora de la familia de EEUU con la que vive: acabaron despidiéndola 

La usuaria de TikTok @soychuchas, una española que trabaja como au pair en Estados Unidos, ha contado la situación que ha vivido con la limpiadora de la familia con la que vive y que ha terminado con el despido de esa empleada.

Según cuenta, no considera que hayan echado a la trabajadora por su culpa, dado que la familia no estaba ya contenta con ella, pero afirma que lo que ha pasado "ha contribuido a que digan: 'Hasta aquí".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Lo que ocurrió, según relata, es que la limpiadora, mientras limpiaba el baño de la joven, le dijo: "He estado pensando que si a partir de ahora sería posible que tú empezases a hacer tu baño".

La usuaria cuenta que ella le preguntó si eso lo había hablado con la madre de la familia y que la limpiadora contestó: "No, pero mi hermana también limpia una casa en la que hay una interna y ella no hace su baño. Así que nada, a partir de ahora lo haces tú".

"Yo pensando: tendrás que hablar con tu jefa, que es quien te contrata y te dice lo que tienes que hacer", relata la joven española, que habló después con la madre para contarle lo sucedido y ésta le respondió que "era inaceptable".

"El viernes estuve hablando con la madre y me dijo: no hablé con ella, simplemente creo que la voy a decir que no vuelva y ya está", cuenta la usuaria, que añade: "Me parece surrealista porque esa mujer me quería ver la cara de tonta: a esta le digo que a ver si empieza a hacer su baño, no le digo nada a la madre y a ver si ella tampoco y así me quito un baño. Para eso te contratan".

"La madre me dijo que les parecía super grosero y súper maleducado que me hubiese dicho eso. La madre me pidió perdón, que era inaceptable", reitera.