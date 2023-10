Una española cuenta cómo estuvo a punto de morir pisoteada por un elefante: "Es mi nuevo cumpleaños"

La tiktoker @ely_traveler ha estremecido a sus miles de seguidores en la red social china al contar cómo casi muere en un safari pisoteada por un elefante. Visiblemente afectada y con la cara magullada ha narrado cómo ocurrieron los hechos y cómo se portaron con ella los miembros de la expedición que la llevaron a ver a los animales.

Ha señalado que estaba desayunando cuando un miembro de seguridad les ha contado que había animales en el parking del hotel, por si los querían ver. Ella ha afirmado que estaba tranquila porque si pasaba algo podía correr hacía el hall del hotel y resguardarse.

En el lugar había tres elefantes y mientras su compañero grababa ella se marchó con uno de los trabajadores del hotel, que le dijo que se subiese a una colina para ver así los elefantes que allí había.

"Nada más subir la colina vi la familia de elefantes y uno de ellos automáticamente vino corriendo hacia nosotros y el guardia este me cogió, empezó 'corre, corre', empecé a correr pero era un terreno súper abrupto, súper difícil de correr porque estaba al lado de la colina. Entonces me caí, el otro siguió corriendo, me quedé delante del elefante y lo único que se me ocurrió fue quedarme el suelo, hacerme una pelota y decir por dios que no me chafe la cabeza", ha contado entre lágrimas.

El elefante le dio la paliza de su vida: "Una patada por un lado, otra por otro. Estoy llena de moratones". Después la recogieron del suelo, donde estaba haciéndose la muerta, y se la llevaron al médico.

La tiktoker ha cargado contra los miembros del hotel por lo que considera una falta de profesionalidad y por ponerla en peligro. Después de numerosas pruebas, desde tacs a radiografías, le han dicho que no tiene nada roto y ella misma se ha sorprendido de que un animal tan potente y con tantísima fuerza no le haya roto nada.