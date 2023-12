Una española cuenta las normas que le ha puesto la familia con la que vive en EEUU: reacción unánime

La usuaria de TikTok @soychuchas, una española que trabaja como au pair en Estados Unidos, ha explicado algunas de las normas que le ha puesto la familia con la que vive y hay prácticamente unanimidad en las reacciones: son bastante lógicas.

Por ejemplo, señala que ella no tiene toque de queda y puede llegar a la hora que quiera. "Si tengo que trabajar, lo normal sería que llegue como mínimo con ocho horas de antelación para dormir ocho horas y estar lista para estar con los niños", matiza.

"Pero si salgo un sábado y el domingo no tengo que trabajar, el sábado como si quiero no dormir en casa. Pero el coche sí tiene toque de queda: tiene que estar en casa todos los días como tarde a las 23.00. Si sé que voy a estar fuera más de esa hora, no me puedo llevar el coche para asegurarse ellos que el coche está bien", señala.

Otra norma: "Cuando vienen visitas a casa no quieren que esté delante. Si viene su familia salgo y saludo, pero si van a hacer cena con amigos, puedo salir a saludar pero prefieren estar con sus amigos a solas, que no esté en la conversación, quieren esa privacidad para hacerlo más cómodo para ambas partes".

Y más: "Las puertas y las ventanas tienen que estar siempre cerradas. Si estoy en casa y quiero ventilar no. Pero las puertas tienen que estar bloqueadas con el pestillo siempre incluso si estamos en casa".

"La calefacción: hay diferentes aparatos para regularla. Solo puedo hacerlo en la calefacción de mi zona", dice antes de explicar la última regla, relativa al uso del móvil: "Trabajo con niños, por lo que cuando estoy con ellos no puedo usar el móvil".

"Puedo usarlo si la madre me escribe algo para contestarla, si tengo alguna emergencia, pero no estar con ellos y estar viendo el TikTok o el Instagram".

"No tengo más normas. Creo que están bastante bien. Todo es bastante normal. Si aceptas las normas es porque las va a acatar, si no escoges otra familia porque ya lo sabía antes de venir", destaca.

En los comentarios, una usuaria destaca: "Me parece todo de sentido común, se nota que han tenido malas experiencias… es verdad que al verbalizarlo queda raro porque no estamos acostumbrados".

Y otro: "Están bien... yo te veo bien... te cuidan bastante también". Y uno más: "Lo normal, normas básicas para la convivencia".