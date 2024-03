Una española que se llama Bea cuenta qué le pasa en Alemania al decir su nombre

La usuaria de TikTok @siemprepormiyparami ha publicado un vídeo contando lo que le ocurría siempre que decía su nombre abreviado en Alemania.

"Cuando yo me presentaba en Alemán y decía que me llamaba Bea, me volvían a preguntar. Al cabo de los meses comprendí por qué era", ha empezado diciendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Y es que "hay palabras (en alemán) que al decirlas suenan como Bea", por lo que daba lugar a error. "Me acuerdo que llevando unos meses aquí llegaba a mi casa y le decía a mi marido que en el trabajo me criticaban porque no dejaban de decir Bea", ha relatado.

La cosa es que no estaban hablando de ella, sino que hay muchas palabras que se pronuncian de manera similar, como por ejemplo "oso" o "quién", que hablando en alemán suenan como "Bea".

"Desde ese momento le pedí a todo el mundo que me llamara Beatriz y cada vez que me presento lo hago así", ha concluido la joven para terminar de contar la divertida anécdota sobre lo "difícil" que es llamarse Bea en Alemania.