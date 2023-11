Una española muestra lo que hay en las carreteras de Australia y no tiene precedentes en España

"Contra el aburrimiento en las carreteras australianas", reza el enunciado del vídeo que ha compartido en TikTok @martaregistrada, una española que vive en Australia y que muestra en la red social sus peripecias por el país.

Ahora ha contado la curiosa forma que tienen las carreteras australianas, que son tan monótonas que hay juegos como trivials para que los conductores se entretengan y no se queden dormidos.

"Si hay una cosa que es un coñazo en este país son las carreteras porque mires para donde mires en un montón de carreteras no hay nada. No hay una triste gasolinera, no hay un club de carretera, no hay un poste de la luz...", ha contado.

También, en tono de humor, ha señalado que tampoco se puede jugar al mítico 'veo veo' porque no hay absolutamente nada que ver. "Australia es un país inmenso y son kilómetros y kilómetros de nada", ha añadido.

"Se han inventado un juego, un trivial en la carretera, tu estás conduciendo por una carretera de estas enormes sin nada a kilómetros y te pone zona de fatiga", ha explicado mientras de fondo se veían carteles con preguntas para que los conductores respondiesen.

Lo bueno es que unos metros más adelante se puede ver la respuesta. De todos modos, ella prefiere un trayecto por las carreteras españolas con sus gasolineras, su toro de Osborne y sus "cositas".