Una española que vive en Australia plantea una pregunta sobre lo que le pasa con el inglés en su día a día

La usuaria de Tik Tok @martaregistrada, una joven española residente en Australia, ha reflexionado en su perfil de la red social sobre un aspecto que nota en su día a día relacionado con el nivel de ingles.

"Mi nivel de inglés me tiene totalmente desconcertada. Por ejemplo hay días que tengo conversaciones muy profundas, reacciono en inglés de forma natural, hago bromas, hablo con mi familia por teléfono y ya digo qué pena que no podamos tener la conversación en inglés porque hay matices que se están perdiendo, es decir, estoy a esto del bilingüismo", comienza diciendo.

Sin embargo, también tiene días que son todo lo contrario: "Luego hay otros días que estoy en el restaurante, me preguntan dónde está el baño, cuestión que me preguntan siempre, y veo que no está fluyendo la cosa".

Marta reconoce que esta doble versión de su nivel de inglés la tiene loca de la cabeza, aunque se para a pensar y opina que peor lo deben ver el resto de personas con las que convive y trata.

"Imaginaos al resto de las personas con las que un día hablo de la situación política en España, la situación de la mujer, la inflación en Argentina y al día siguiente no sé ni decir qué he comido", bromea.

Por ello, remata su vídeo haciendo una pregunta a sus seguidores: "Me pregunto si soy la única con este problema o si es una fase más del aprendizaje yen algún momento se va a estabilizar y voy a ser una persona normal".