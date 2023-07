Se va a vivir a Australia y alucina con lo que les falta a muchos ciudadanos

La usuaria de TikTok @martaregistrada, quien dedica parte su cuenta a contar cómo es vivir en Australia, ha publicado un vídeo informando de qué es lo que no tienen muchos ciudadanos del país, con datos incluidos.

"Cuando llegué a Australia no me esperaba que la gente tuviera una sonrisa blanca, reluciente, ni que me pudiera verme reflejada en sus dientes, pero siendo una economía próspera, por lo menos tener dientes", ha empezado diciendo.

Nada que ver. Según ha contado la joven viajera, "a medida que vas subiendo desde Sídney por la costa este de Australia, menos dientes tiene la gente".

"Ahora estoy en un pueblo bastante al norte del país, trabajo en el restaurante más concurrido de la zona y veo mucha gente. Rara es la persona que tiene todos los dientes", ha asegurado sorprendida.

También ha advertido de que da igual a qué se dedique profesionalmente la gente, dando a entender que la razón no es económica, sino cultural. "A mí se me rompe un trocito y si no tengo dinero me hipoteco hasta las cejas, pero así no voy", ha manifestado.

"Pensaréis que es una buena oportunidad para los dentistas. Pues no, porque aquí hay uno y está en venta", ha añadido. Y esto no es todo, porque ha investigado sobre el asunto: "De media, al australiano adulto le faltan 4,5 dientes".

"Luego no digáis que no os he avisado. Les da igual las primeras impresiones", ha concluido la internauta.