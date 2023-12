Una famosa va a la hamburguesería donde él trabaja y se indigna con lo que le hace 

El usuario de TikTok @unay_ferrer_ y sus historias con clientes han vuelto a ser tendencia. Esta vez por el conflicto que ha tenido con una clienta "famosa" mientras trabajaba en una hamburguesería.

"Era una bonita tarde en la que levaría seis o siete horas dando de comer a la gente y entró una pareja, a ella la reconocí porque era muy famosa en Youtube, ahora también tiene TikTok", ha comentado en el vídeo, que ya cuenta con 304.000 visualizaciones y 30.000 me gusta.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Queremos cuatro hamburguesas de un euro", le pidió la joven, pero le respondió que no "trabajaban hamburguesas de un ero, pero tenemos 1,99 euros en oferta". La youtuber insistió en que siempre acudía a ese local y tenía ese tipo de hamburguesas: "¿Qué espacio de tiempo es siempre? Porque llevo aquí ocho meses y no he visto una hamburguesa de un euro ni en pintura".

"A mí qué me cuentas, ni que diseñase yo la carta", ha manifestado en el vídeo. Al final le pidió dos hamburguesas de 1,99 y cuando las sirvió la clienta saltó: "¡Pero si son las de un euro de siempre! Lo que habéis hecho es subir los precios... ¿Nos queréis engañar?".

"¿Pero yo que gano por 99 céntimos de hamburguesa? No voy a heredar la empresa. Ponme una hoja de reclamaciones, si es que no me van a despedir, pero déjame en paz", ha exclamado. Finalmente, la joven la pidió y la encargada se unió al conflicto, empezando a discutir con la cliente. "Por qué tengo que estar soportando esto, me quedan dos horas para salir de aquí, oliendo a nuggets de pollo", ha finalizado.