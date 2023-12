Enseña lo que ha hecho su amiga con la tarjeta de crédito y es de ver y no creer

Algunas cosas que hacen los amigos merecen ser contadas en redes sociales y lo que le ha pasado a la usuaria de X @ialions, además de hacerse muy viral, es de ver y no creer.

Su compañera había tomado una drástica decisión con su tarjeta de crédito y, al llegar, pudo comprobar que la postura que había adoptado era una absoluta locura.

La joven quiso dejar de seguir usando el plástico bancario y, en lugar de cortarse a la hora de comprar o bloquearla, terminó optando por el camino más fácil, quedarse sin la tarjeta.

"Mi amiga me dice mira lo que hice y yo ayyy que bueno hiciste hielo para el fernet!! Bueno no. Literalmente, congeló su tarjeta de crédito para NO USARLA(!!!)", ha señalado en el tuit.

El tuit se ha hecho muy viral en las últimas horas, con más de 43.000 me gusta y cientos de comentarios de todo tipo, alucinando de la decisión:

