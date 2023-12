Una hostelera cuenta cómo dos mujeres se fueron sin pagar y la situación se desmadra: "No os reconocí"

Una hostelera ha denunciado en TikTok lo que le ha ocurrido en su negocio. Hace poco más de un día, @madre_mujer_autonoma publicó en la red social china un vídeo hablando del "cabreo del 15" que llevaba porque una mesa se había ido sin pagar.

"Lo han hecho de fábula", ha empezado diciendo antes de contar la situación que vivió. "Paso por el lado de ellas, la verdad es que no las reconocía, y ellas me han saludado súper eufóricas. Me daba vergüenza por si las conocía y no me acordaba les he seguido el rollo", ha proseguido.

Después de cenar han pedido la cuenta y una caja para llevarse la comida que ha sobrado. Las dos mujeres se han levantado, se han despedido de ella de forma efusiva y se han ido. Su sorpresa ha sido cuando su compañero le ha dicho que se han ido sin abonar la cuenta.

Ahora, la misma hostelera ha tenido que hacer otro vídeo en vista de la polémica que ha armado en su pueblo por la denuncia que hizo hace un día en TikTok.

Una de las mujeres que se fue sin pagar ha respondido a la anterior publicación. Ella ha señalado que ha intentado ponerse en contacto con ellas y que no ha habido suerte. "Yo no os reconocí, para nada, porque en qué cabeza coge que, si sois gente del pueblo, iba yo a subir un TikTok diciendo que os habíais ido sin pagar, cosa que habéis destapado vosotras porque no he dado nombres", ha explicado.

Ha añadido que está cansada de que le pase eso y de ahí su denuncia. Después ha comentado que las dos pueden ir si quieren al restaurante a hablar con ella y a pagar la cuenta ya que ahora tiene claro que todo fue un descuido.

Por último ha pedido que dejen de hablar mal de su negocio, que entiende el descuido, que no sabía que eran de gente del pueblo y que está cansada de que se vaya la gente sin pagar con excusas de todo tipo.