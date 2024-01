Una joven marroquí compara cómo la tratan los holandeses y los españoles y hay cientos de reacciones

La usuaria de TikTok @ihsasun, marroquí que vive en Holanda, está dando mucho de qué hablar tras evidenciar las diferencias de trato que ve en aquel país respecto a España.

"Somos marroquís viviendo en Holanda. Cuando vamos a una entrevista de trabajo en Holanda nos contratan sin necesidad apellidarnos Sánchez, López o Gutiérrez", empieza diciendo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Cuando me voy de vacaciones a España aún hay gente que me dice que me vuelva a mi país y que deje de cobrar las ayudas del Gobierno cuando ni siquiera vivo allí, solo voy de vacaciones", continúa.

Y más: "Que, por cierto, cuando voy de vacaciones siempre traigo la maleta llena de tomate frito, cosas de Druni y del Mercadona".

"Nuestros jefes nos felicitan el Ramadán en vez decirnos: 'Es que no sé ni cómo podéis aguantar todo el día sin comer ni beber", prosigue antes de rematar: "El idioma se nos hace bastante fácil porque estamos acostumbrados a pronunciar palabras o letras como 'ja', 'ha".

Entre los comentarios, un usuario señala: "Soy español en Holanda y la gente me dice que me vuelva a mi país 🤨". Otro añade: "Se puede elogiar países bajos sin echarle mierda a España, solo como dato".

Y la usuaria ha respondido a eso: "Mi objetivo no era elogiar a Países Bajos, sino mostrar algunas diferencias sociales entre un país y otro. Amo España pero a la sociedad le queda demasiado por avanzar".