Una joven monta un lío tremendo al decir que en Europa la gente huele peor: este es el motivo que da

La usuaria de TikTok Paula Milio (@milioapaula) ha abierto un melón y ha montado un gran debate en esta red social a raíz de la opinión que ha dado en uno de los últimos vídeos que ha publicado.

"Los europeos olemos mal", así de tajante comienza Milio. La joven opina que en Europa la gente huele mal porque "los desodorantes que se venden no tienen tanto aluminio como los que se venden en otros países y eso reduce su efectividad".

"Hasta que no sales de Europa y notas que no hay el mismo olor, la gente no huele tan mal. Luego vuelves a España y te das cuenta que sí que existe ese olor a metro europeo", añade.

La joven subraya que, además del tema de los desodorantes, también influye la alimentación y la higiene de cada persona, aunque destaca el tema de los desodorantes como el factor principal.

Milio cuenta su experiencia personal: "De esto me di cuenta cuando salí y viví en Chile. Me di cuenta que mi desodorante español no funcionaba tan bien como los que compraba allí. De hecho, incluso llegué a plantearme si era un tema hormonal, pero no. Empecé a usar los desodorantes de allí y todo bien",

Cuando volvió, según narra, se dio cuenta que todo olía peor. "Vuelves aquí, haces exactamente lo mismo y te das cuenta que es que es horrible. Obviamente no le podemos añadir aluminio a nuestros desodorantes de aquí, pero por favor, lávense las axilas", sentencia.