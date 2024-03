Una joven viaja de EEUU a Sevilla, pregunta esto y opina acerca de la vestimenta de la gente

La usuaria de TikTok @maddies_mundo vive en Estados Unidos, ahora está en Sevilla y ha publicado un vídeo, dirigido "a los españoles", para hacer esta pregunta y opinar al respecto: "¿Por qué aquí todos visten igual?'".

Antes de empezar, ha asegurado que no quiere "ofender a nadie", sino que es "una curiosidad real" que tiene, porque "no es algo que se haga" en Estados Unidos. "Me resulta extraño. ¿Por qué todos visten igual? Hay tres o cuatro estilos que la gente sigue".

También ha dicho que siente que "hay arquetipos de chicos y chicas españoles", y así lo ha ejemplificado: "Muchas de ellas van con una camisa blanca con algún tipo de encaje, volante o algo así. Siempre tienen un aspecto muy conservador, con el chaleco sobre la camisa. Todas las chicas usan el mismo estilo de pantalones".

Se refiere a los que son "anchos y un poco cortos". En cuanto a los zapatos, "casi todo el mundo lleva sambas o plataformas Converse y las chicas llevan el pelo dividido por la mitad; a veces se lo esconden detrás de las orejas". Sobre los complementos, ha observado que llevan "pendientes llamativos y atrevidos".

En el caso concreto de los chicos, ha señalado que, al menos en la zona en la que ella se encuentra, estos usan "camisas con botones, de lino o algodón, pantalones chinos, de vestir, y mocasines o sambas".

No obstante, hay gente que también lleva chándal: "Es el otro arquetipo. De Adidas o similares. Las chicas llevan mallas y tops cortos". Para terminar, ha deseado que la opinión no haya resultado "ofensiva" para nadie porque lo dice solo por "curiosidad".