Un profesor hace esta reivindicación de la educación pública y explica por qué es tan "desmotivador"

El usuario de TikTok @buenosdiasporcierto ha vuelto a España tras trabajar como profesor de español en Japón y ha explicado por qué le parece "frustrante y desmotivador" la educación pública de España, "al menos la de Cataluña", donde ejerce actualmente.

"Yo vengo feliz a la escuela porque para mí venir al colegio no es trabajar. Me encanta, pero así desde luego no. Así es imposible. Llevamos tiempo avisando de que la situación es insostenible, sobre todo a nivel organizativo", ha empezado reclamando.

A continuación, ha reprochado que, "por lo menos en Cataluña, no hay una educación pública de calidad". En primer lugar, ha mencionado el tema de la ratio: "No se puede tener 25-30 alumnos por clase y pretender llegar a todos. Es que es imposible. Lo digo así de claro, porque cada niño tiene su ritmo y su nivel de aprendizaje".

Sobre esto último, ha dicho que "faltan muchos recursos", y ha puesto el foco en la inclusión social, ya que hay menores que necesitan una atención más personalizada. En segundo lugar, ha hablado de las familias: "Hay algunas que te traen a los niños, por la mañana, lo recogen a las 17:00, les dan el móvil y hasta el día siguiente. No hacen nada con ellos".

Y es que el docente ha asegurado que "las familias son una de las patas más importantes de la educación" de las personas. "No puede ser que no se eduque a los niños. Tenéis que estar con vuestros hijos. Estar. Pasad tiempo de calidad con ellos, si puede ser, porque es súper importante para su desarrollo", ha advertido.

Asimismo, ha criticado el poco respeto que tienen los alumnos hacia los profesores, así como la falta de motivación de algunos maestros a la hora de preparar e impartir sus clases. "Por favor, necesitamos salvar la educación", ha concluido para terminar su el aplaudido alegato.