Una latina flipa con esto que ve en España en un bar: a los españoles les pasa lo mismo en Noruega

La usuaria @roberlincoronado, latina que vive en España, ha mostrado su sorpresa por algo que le ha ocurrido en una cafetería de Madrid. Lo curioso del caso es que muchos españoles han subido vídeos similares flipando porque exactamente lo mismo lo han visto en países como Noruega, Dinamarca o Finlandia.

"No saben lo que me acaba de pasar. He venido al Starbucks que está cerca de Moncloa, trabajando en un curso, y la persona que tengo aquí a mi lado me dice: '¿Me puedes cuidar mi Mac mientras voy al Corte Inglés?' Y yo así como que... claro", empieza diciendo mientras muestra todos los objetos de valor que esa persona dejó en su mesa.

"Lo que me deja super desconcertada es que hay mucha gente y... mira, se lo pueden llevar. Puede ser una persona no honesta, yo soy súper honesta, pero que me dejes tu Mac y te vayas como a cinco minutos... Yo cuando llegué aquí y fui a pedir dejé mi libro y mis cosas, pero cosas que no tienen tanto valor como la computadora", explica.

"Siento que el chico tiene un corazón súper grande y depositó una confianza súper grande en mí también. Yo no lo haría", acaba rematando mientras señala que hacer algo así en Latinoamérica sería "una locura".

En TikTok son muchos los usuarios que habitualmente hacen un experimento en cafeterías de los países nórdicos y alucinan con el resultado: dejan objetos de valor en una cafetería, se van un rato y al volver comprueban que todo sigue en su sitio.