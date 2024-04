Una mexicana conquista a miles de españoles al decir todo esto del acento español 

La tiktoker @volando_y_aprendiendo ha dejado un llamativo vídeo que dice básicamente: "Te amo acento español". La publicación, además, lleva más de un millón de reproducciones y subiendo.

Valeria ha contado que si pudiera elegir un acento además del propio de cada uno sería el español "aunque hayan conquistado a mi país" dice en referencia a que es mexicana: "Suenan muy formales pero al mismo tiempo tienen palabras que para mí suenan muy fuertes pero para ellos no suenan mal".

Ha explicado que tiene una amiga española en Estados Unidos que tiene un bebé y cuando se mete algo a la boca dice "tío pero por qué te metes mierda en la boca": "Y yo afortunadamente esos gringos no entienden lo que dice mi amiga".

Valeria ha contado otra anécdota que ha tenido lugar en el parque con el bebé, que estaba tirando comida al suelo y la madre española le ha dicho "la puta que te parió": "No se lo dice agresivamente".

"Tengo un trauma con el acento español. Me flipa tío. Creo que me voy a ir a vivir a España. De verdad que estoy traumada con ese acento. Serie que me ponga o película que me pongas si tiene acento español yo la voy a ver. Como la Casa de Papel, ¡joya!".