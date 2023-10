Una mexicana cuenta, ofendida, lo que ha escuchado en un autobús en Barcelona

La usuaria de TikTok @natalialately es mexicana y ha publicado un vídeo en el que se escucha la conversación que ha tenido una menor con varias mujeres adultas en un autobús para criticar "lo que le están enseñando a sus hijas".

"Esto no quiere decir que todos los españoles sean así. Simplemente comparto mi experiencia y lo que he visto estando en España. Me da tristeza", ha adelantado la joven.

Nada más empezar la grabación, se oye cómo una señora le pide a una niña que imite a los mexicanos, para, a continuación, hacerlo ella misma: "Dígame usted, panchita. Cómo no vio el culebrón".

"¡Wey, no manches!", responde la menor. "Vamos a comer unos tamales. Te hago unos frijolitos (...) Se marchó, me traicionó con mi mejor amiga", continuaron ambas mujeres entre risas.

Después de varios segundos imitando a los mexicanos con frases similares, finalmente empezaron a decir "visca Cataluña".

Según ha señalado la tiktoker, eran "catalanes". No obstante, muchos internautas han opinado que "el acento" del final del vídeo no parece de ciudadanos originarios de Cataluña.

Independientemente de su procedencia, la usuaria ha recibido multitud de comentarios de apoyo tras haber sentido que se burlaban de ella.