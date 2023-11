Una mujer triunfa con su respuesta a un usuario que la llamó "travelo" por medir 1,90

La usuaria de X, antes Twitter, natttheassassin, se hizo viral hace unos días por su respuesta a un usuario que decía en una publicación que "las mujeres de 1,70 o más no deberían existir".

Ella le dijo que mide 1,90 y que también tiene derecho a existir. Otros usuario se metió en la conversación y comentó que es "el mítico travelo de dos metros". Respondió que no es trans, que no tiene nada de malo ser trans y que tampoco es su culpa "que te acompleje que una mujer sea más alta".

Después del revuelo de estas publicaciones en la red social de Elon Musk ha querido explicarse en un vídeo. Lo primero de todo es que no quiere que nadie insulte al tuitero que dijo lo de la altura "porque al final es pagar con la misma moneda".

"Pido que no le insultéis ni le digáis nada. Por el hecho de que alguien haya cometido una cagada no hay que lapidarle", ha añadido.

Sobre el otro usuario, el que la llamó "travelo", no quiere hace hincapié porque no merece la pena: "No soy una mujer trans. Soy una mujer que ha nacido con útero y que soy muy alta. Hay mujeres muy altas y hombres muy bajitos y no pasa nada".

Ha añadido que se siente "un poco incómoda" pero está acostumbrada porque le han dicho de todo durante toda la vida y que asume su responsabilidad al haber respondido a la persona que la llamó "travelo".

Su respuesta lleva en pocas horas un alcance de más de dos millones de personas y más de 17.000 'me gusta'.