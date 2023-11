Una profesora arrasa al contar lo que le dijo un alumno al que dio clase hace 25 años

Más de 3,4 millones de personas han visto en X, anteriormente Twitter, los dos mensajes que ha publicado una profesora que se encontró por la calle con un antiguo alumno al que dio clase nada más y nada menos que hace 25 años.

"Ayer vi a un exalumno de hace unos 25 años y me acerqué a saludarlo. Se asombró. Le pregunté si no se acordaba de mí", ha empezado contando en la red social de Elon Musk.

A lo que el alumno le respondió: "Claro, profe. No me gradué de ingeniero, pero gracias a Ud soy uno de los pocos abogados que sabe que esto (tapó un extremo del pitillo y lo sacó lleno de Cocacola de la botella) sucede porque la presión atmosférica es mayor que la que ejerce el aire atrapado más el peso del refresco que queda en el pitillo. Nos reímos".

"Nunca imaginé que un abogado me recordara por eso", ha zanjado. Esta breve historia ha sido todo un éxito en X donde más de 3,4 millones de personas han visto la publicación de esta docente.

La profesora ha ido respondiendo a algunas personas que se han alegrado de la situación que vivió con su alumno. "Para mí fue un disfrute, una bendición dar clases. Y lo sigue siendo, con los alumnos a los que doy clases particulares. No me habría jubilado nunca si la situación económica no me hubiera obligado", ha respondido a una usuaria que se siente orgullosa de ser docente.