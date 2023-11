Una española que vive en Inglaterra avisa: el gesto con los dedos común en España allí es un insulto

Una española que vive en Inglaterra desde hace 10 años ha hecho un curioso vídeo en TikTok explicando algunos gestos que aquí en España son muy comunes pero que en allí no comprenden.

El primero de los gestos es de aplaudir cuando alguien se ríe: "Se quedan como... es algo que yo ha siempre y se me quedan mirando como diciendo esta chica qué le pasa".

Otro es el de "¿lo pillas?" que se suele hacer moviendo el dedo pulgar y el índice de un lado a otro: "Tampoco. No entienden que signifique esto. Nosotros hacemos esto y ya... pero ellos no".

El gesto de irse o de decir "vámonos de aquí", igual: "Igual se creen que es un insulto". Lo de hacer un círculo también usando el pulgar y el índice y dejando los otros tres dedos arriba: "Aquí no lo entienden. Igual yo creo que se creen que les estás diciendo que tres".

"Por lo general me he dado cuenta de que somos mucho más expresivos con nuestro cuerpo y con nuestras manos y ellos aquí no tanto", ha dicho antes de decir que nunca, bajo ningún concepto, hagan el gesto de la victoria pero al revés porque allí es un insulto.