Una profesora española enseña cómo son las mesas en los coles de Finlandia: nada que ver con España

Finlandia es puesto siempre como el ejemplo de un sistema educativo eficaz y exitoso porque siempre suele estar en las primeras plazas del ranking del informe Pisa. Por eso, en España siempre se mira a ese país como objetivo casi inalcanzable.

Las diferencias entre aquello y lo que se suele ver en España son muchas y la usuaria de TikTok Ana Conrado, una española que es profesora en Finlandia, ha mostrado una de lo más curiosa: el tipo de mesas que se utilizan en los colegios de ese país tiene poco que ver con las clásicas que se suelen usar en España.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"En colegios de Mallorca normalmente siempre las mesas han sido rectangulares o cuadradas y a la hora de trabajar en equipos es un poco más complicado cuando tú lo juntas. Es verdad que, por ejemplo, en el cole al que yo iba de pequeña han cambiado las mesas en educación primaria y las han puesto con una forma muy chula que al unirlas para hacer grupos es mucho más fácil", explica.

Dicho eso, muestra cómo son las mesas allí: "Os enseño las mesas que tenemos aquí en Finlandia, que no es solo en mi cole, en bastantes coles me he fijado que usan este tipo de mesa. Son mesas triangulares".

Y esa forma tiene una razón porque "a la hora de trabajar en equipo es mucho más fácil, porque para verte las caras, quieras o no, unes y siempre estarás formando un circulo, entonces ves a los de tu lado, pero también a los de enfrente, a los de la esquina...".

"En cambio, cuando son cuadradas tú las unes y, si sois ocho, tendrás que girarte la cara para ver al último de tu lado y lo mismo hacia el otro lado y hacia enfrente. De esta manera, a la hora de formar grupos, todos los triángulos se unen y forman como una especie de círculo", muestra.

"Y si quieres trabajar individualmente también puedes. Yo no digo que en España no existan este tipo de mesas. En los colegios en los que he estado no existían o no las he visto, pero no quiere decir que en España en general sea todo igual. Seguro que hay muchos colegios que tienen este tipo de mesas, pero en Finlandia todos usan este tipo de mesas", puntualiza la docente.