Una taxista explica cómo es la nueva regulación del taxi en Madrid

La usuaria de TikTok Soy la del taxi ha explicado en un vídeo publicado en esta red social cómo es el nuevo reglamento que ha diseñado la Comunidad de Madrid con el objetivo de que entren los inversores en el sector.

"La Comunidad se ha comido al ayuntamiento. En toda España es municipal y yo dependo de Almeida, pero Ayuso se ha sacado este nuevo reglamento que al quedar por encima de los ayuntamientos inhabilita bastante las ordenanzas municipales", explica.

La usuaria afirma que de esta forma se busca "liberalizar el taxi, es decir, equipararlo cuanto más se pueda a un Uber". "El servicio de Uber es igual o peor que un taxi, su accidentalidad es de órdago y sus condiciones laborales no se las deseo ni a mi peor enemigo", opina.

Explica que el interés no son los precios. "El Uber ya sabemos que solo es barato si se usa por primera vez, si no eres mujer o si no tienes ningún evento cerca, cosa en Madrid es complicadísimo", prosigue, indicando con el nuevo reglamento las tarifas no varían.

"En el nuevo reglamento de los vehículos de transporte con conductor que prestan servicio a través de aplicaciones como Uber, Cabify o Volt la persona importante no es el conductor, es el propietario de la autorización de la VTC", sentencia, subrayando que es el que tiene los coches y pone a trabajarlos a diferentes personas. "Pero la realidad es que detrás de las VTC hay empresarios grandes y fondos de inversión de EEUU", aclara.

la usuaria indica que esto es lo que se busca en el taxi: "Ahora una empresa o persona podrá tener hasta 15 licencias, antes eran tres y me sobraban dos. El taxímetro podrá estar operativo 24 horas y seis días a la semana, mientras que antes había una regulación horaria con dos días de libranza. Están buscando que no pare, que haya varias personas con el mismo taxi".

"Dirás que es una buena idea si de cada taxi se sacan dos o tres puestos de trabajo y además el propietario gana dinero, pero no. Hay que elegir entre un trabajador digno dueño de su propio negocio o tres precarios y un rentista y los políticos se ven más cerca del rentista que del conductor precario", asegura.

Finalmente acaba diciendo que esta regulación permite darse cuenta que se conoce poco el sector porque cuantos más taxis hay en las calles se factura menos.