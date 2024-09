Una taxista de Granada cuenta lo que le pasó con unas turistas ESPAÑOLAS: el nivel es tela

La usuaria de TikTok @ellataxista, que es taxista en Granada, ha dejado patidifuso a más de uno al contar una anécdota que le ha ocurrido con unas turistas españolas (este dato es importante para entender lo llamativo de la situación).

"He ido a recoger a una muchacha. Se suben al taxi y digo: ¿Dónde vamos? Y me dicen: Pues a ver... Se ponen a mirarlo y dicen: General Life", cuenta.

La conductora asegura que al escuchar aquello se quedó descolocada, así que les subrayó que no entendía muy bien dónde querían ir. "Dice: 'Sí, está como por la Alhambra'. Y digo bueno pues yo pongo rumbo a la Alhambra y ahora me das mas detalles, que igual es por la zona de encima de la Alhambra, que hay hoteles, una agencia, sitios de cosas turísticas, igual algo que han montado y yo no conozco", recuerda.

"Y cuando estamos yendo siguen mirando y dice la otra: '¿Será que se pronuncia Generalife?'. Me he quedado con una cara de... no puede ser verdad. Eran españolas, no eran guiris ni nada de eso. Juro que mi cara ha sido un poema", asegura.

Entre las reacciones destaca la de un usuario que apunta: "La palabra Generalife es la castellanización de su nombre árabe Yinan al-'Arif, jardín del Alarife (arquitecto). El parecido con General Life en inglés es pura coincidencia. 😉".