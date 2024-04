Una vecina de Sevilla saca a la luz la cara menos visible de la Feria de Abril

La Feria de Abril es una de las festividades más queridas en Andalucia, especialmente por los sevillanos. Casi una semana de celebraciones para pasarlo bien, pero la usuaria sevillana ha hablado en TikTok (@zorraroja2.0) de la cara menos visible de esta, generando miles de reacciones.

"¿Sabéis lo peor de que la feria se masifique tanto y venga tanta gente de otros sitio?", ha preguntado al inicio del vídeo, que cuenta con 100.000 visualizaciones y más de 1.600 'me gusta'.

Y ella misma ha dado la respuesta: "Que a nosotros los sevillanos que cobramos un salario mínimo y que tenemos jornadas parciales, la mayoría, con un paro que te cagas, vengan y se encarezcan los precios".

"A mí me cobran una jarra de rebujito a 15 y 20 euros en una caseta, cuando mi salario es una puta mierda", ha manifestado la usuaria, señalando que ese es el principal problema de la masificación de la Feria de Sevilla. Además, ha advertido de que los trabajadores están cobrando "una porquería".

Especialmente en comparación con el del castetero. "No tienen ni para tomarse una jarra de rebujito tranquilo en la feria", ha expresado. Sus palabras han generado más de 1.000 comentarios en los que una gran mayoría están de acuerdo, pero es algo que pasa en muchos lados: "Málaga, Cádiz, Almería y Granada".

Otros no están tan de acuerdo: "¿El problema no será que los de las casetas son unos tunantes? Qué culpa tendrá la gente que va, te roban ellos, no los extranjeros".