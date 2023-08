Una vendedora sufre las consecuencias de dejar varias latas de Coca-Cola en el congelador: "¡Madre mía!"

Las temperaturas extremas que hemos sufrido en estos días de agosto en nuestro país han llevado a muchos españoles a agudizar el ingenio para intentar refrescarse y no claudicar ante el calor. Playa, piscina, aire acondicionado, terraza con la brisa del mar... Cualquier sitio era bueno para refugiarse de la sofocante climatología.

Los principales meses de verano -junio, julio y agosto- concentran casi un 30 % del consumo anual de bebidas, otro de los métodos habituales para hacer frente al calor. Los refrescos de cola se encuentran entre los más demandados en cualquier bar o tienda. Y cuanto más fresquitos estén, mucho mejor para el cliente.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado ya que no es un producto que pueda almacenarse a muy baja temperatura. No es ningún secreto que los líquidos se expanden al meterlos al congelador, por lo que no es conveniente introducir bebidas en envases de cristal, plástico o incluso latas en él.

Rociíto Armero, una vendedora de golosinas de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) lo ha sufrido en sus propias carnes. La mujer dejó unas latas de Coca-Cola dentro del congelador junto a decenas de helados para que sus clientes las disfrutaran bien frías. Sin embargo, se le olvidó sacarlas a tiempo y las latas acabaron explotando.

"¡Madre mía la que tengo aquí formada! Ahora sí estoy cabreada", dice Rociíto en un vídeo colgado en TikTok que ya está a punto de superar las 900.000 visualizaciones. "Somos personas, los metes aquí, se te olvida, se te va la pinza y mira... ¡Qué impotencia!", se lamenta ante sus seguidores mientras muestra las consecuencias de su olvido. Todos los helados están 'manchados' por la Coca-Cola.

Al final, la vendedora mete los helados en un barreño con agua para quitar el hielo formado tras la explosión de las latas y poder salvar parte de los productos guardados en el congelador.