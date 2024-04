Una venezolana cuenta qué le ha hecho una médica en España y zanja: "¿Aquí no les gusta trabajar?"

La usuaria de TikTok @indraromano, venezolana que vive en España, ha contado su experiencia con los médicos de cabecera españoles y ha terminado preguntándose si realmente les gusta trabajar.

"Pregunta seria: ¿a los médicos de aquí no les gusta trabajar, aquí en España? Por lo menos los que me han tocado a mí, de médico de cabecera, no les gusta trabajar", ha empezado diciendo.

"Hoy me llama la doctora porque pedí una cita por la lumbalgia que tengo. Y yo le digo que el medicamento que me ha enviado el otro doctor que me vio, en la farmacia ni si quiera me lo quisieron vender porque está súper contraindicado con la lactancia", ha contextualizado.

En ese momento ha dicho que la médica le ha recomendado paracetamol. Pero ella ha asegurado que ese medicamento no es suficiente para el dolor que ella tiene: "Y entonces me dice: '¿Y qué puedo hacer yo?'. Le digo: 'Enviarme algo que me pueda tomar, trabajo ocho horas de pie. No puedo seguir así y no me quiero coger una baja porque no soy una persona de estar cogiéndome bajas cuando realmente puedo trabajar".

Tras eso, la usuaria ha señalado que estaba tomándose ibuprofeno de 400, que es lo que le aconsejó el farmacéutico, y la médico le ha mandado lo mismo, pero de 600 "y chao".

"Y me colgó. De verdad, si no te gusta tu vocación, si crees que no tienes vocación de médico, no seas médico. Si estás cansado de este trabajo, renuncia, ponte a hacer otra cosa. Pero no tienes don de nada, estoy tan decepcionada que obviamente voy a pedir el cambio de médico, pero es que no sé... me ha tocado uno tras otro uno peor que otro", se ha lamentado.