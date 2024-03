Unas españolas cuentan lo que les ha pasado en un restaurante de París por ir en top: surrealista

Cómo hay que acudir vestido a un restaurante es uno de los debates más intensos de la hostelería: hay quien asegura que el atuendo da igual, siempre que se cumplan unos mínimos, y quien sostiene que, por protocolo, para comer en un sitio hay que mantener una cierta elegancia.

La usuaria de TikTok @aaishagonzalez2 ha reavivado ese debate en la red social al contar lo que le ha pasado tanto a ella como a una amiga cuando han ido a comer a un local de París.

"Si eres una chica y quieres venir a París no vengas en top porque, como vengas en top, te van a hacer comer con chaqueta como a nosotras", asegura mientras se graba a sí misma con abriga dentro del restaurante.

"Literalmente nos ha venido uno y nos ha dicho: '¿No te puedes poner algo más encima?'. Y digo: '¿Por qué?'. Mi amiga pensaba que venía en plan para ver si teníamos frío. Y dice mi amiga: 'No, no tenemos frío", relata.

"Y dice: 'No, no, que si te puedes poner algo encima, que estamos en un restaurante'. Brutal. No hemos dicho nada, pero nos hemos quedado flipando. Además, la forma en la que lo ha dicho, en plan como... eres una puta, vaya", se lamenta la usuaria.

El asunto ha generado debate hasta el punto de que la joven ha desactivado los comentarios no sin antes hacer una declaración a quienes le subrayaban que para ir a un restaurante hay que cumplir un mínimo en cuanto a la vestimenta.

"El restaurante es como un Vips. ¿Qué me estáis contando de protocolo? JAJAJAJA", ha respondido.