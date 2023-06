Esta usuaria cuenta cuáles son los nombres españoles favoritos de su marido británico

La usuaria de TikTok @keto_con_laura ha publicado un vídeo explicando cuáles son los nombres españoles favoritos de su marido británico, porque son de lo más curiosos.

Aunque el hombre ha intentado apodar así a sus hijos, ha adelantado que ha tenido que "vetarlos todos" porque eran demasiado "particulares" para su bebé.

No obstante, algunos internautas han asegurado están de acuerdo con algunos de ellos, por muy característicos que fueran. Además de la multitud de opiniones recibidas, el vídeo ha recopilado más de 13.000 'me gusta' y cerca de 350.000 reproducciones.

"tiene una lista de nombres un poco particular para nuestro bebé y los tuve que vetar todos. Pero bueno, a lo mejor soy yo... No tengo nada en contra de ellos, pero no van conmigo", ha empezado diciendo.

El primero es Covadonga: "Llamaba así a nuestro bebé, que no existía todavía, desde que escuchó el nombre". No obstante, "con los años fue descubriendo otros que añadió a su lista de favoritos".

Hermenegildo "le fascinó", y lo descubrió gracias a una calle que se llama igual. Wakimara también le gusta, como Sonsoles, aunque este lo conoce "desde hace poco".

En este último caso, ha explicado que no ha podido llamar así a su hija porque una amiga suya ha utilizado recientemente ese nombre para su bebé. Otro de los favoritos es Gumersindo, poco utilizado en la actualidad.

Aunque algunos nombres son bastante inusuales, ciertos usuarios han manifestado su agrado por los mencionados. Otros, simplemente, se han reído de los relatos contados por la tiktoker.