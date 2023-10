Van a un bar, le dicen al dueño que van a pagar por separado y su reacción es simplemente CINE

Ir a pagar la cuenta en un bar o un restaurante cuando un grupo es multitudinario puede ser un quebradero de cabeza para un hostelero, tal y como ha mostrado con su habitual sentido del humor el tiktoker @abrigaca, que recrea situaciones cotidianas con clientes en su establecimiento.

"Cuando me quieren pagar por separado", reza el enunciado el vídeo. Todo empieza con uno de los clientes yendo a pagar y diciendo que van a pagar por separado, es decir, que cada uno va a pagar sólo lo que esa persona ha consumido.

"¿Por separado? ¿Entre 17 personas? No se puede pagar por separado. Si queréis dividís entre 17 y lo que toquéis sí, pero aquí yo ahora ponerme 20 minutos cada uno a ver lo que tiene ni de coña", responde el camarero.

"Tomad, lo dividís si queréis y os peleáis entre vosotros. Venga muchachillos, ahora venís con el dinero", finaliza el vídeo. Y claro, en los comentarios hay lío: los hay que dicen que es su trabajo cobrar así y que dónde pone que en un restaurante no se pueda pagar por separado.

"Yo en estos casos solo pago lo mio y si no me quieren cobrar lo mio solo entonces entiendo que la casa me invita" y "donde trabajo nos dan una tarjeta para gastar 11 euros al día, normal que paguemos por separado, no se puede hacer bizum ni transferencia", son algunos de los mensajes que se pueden leer junto al vídeo.

Por otra parte están los que han trabajado o trabajan en hostelería y que entienden perfectamente el punto de vista del tiktoker.