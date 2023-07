Vicente Vallés: "Ha habido gente de fuera del periodismo que ha querido convertir en noticia a los periodistas"

Visitar unos estudios de televisión es algo que, al igual que ir a Pamplona para ver los Sanfermines, hay que hacer una vez en la vida. Este viernes se ha presentado en la sede de Atresmedia —una especie de parque de atracciones del entretenimiento donde siempre hace frío y donde todos corren mirando el móvil de un lado para otro vestidos como para ir a una gala de nochevieja— el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Vicente Vallés y Ana Pastor serán los encargados de dirigir el único encuentro entre el presidente del Gobierno y el aspirante a sucederle. La añeja tradición de debatir en televisión volvió allá por 2015, en pleno apogeo de los llamados partidos de la nueva política, y prosigue en 2023, donde parece que vuelve a estar de moda el bipartidismo.

Los dos periodistas han enseñado el plató —decorado casi a lo 2001: Odisea en el espacio—donde el líder del PSOE y el del PP debatirán, han dado una rueda de prensa y han charlado unos minutos con los periodistas allí presentes. Pocos porque un viernes de julio cuesta moverse hasta San Sebastián de los Reyes.

- ¿Cómo veis a los dos candidatos? ¿Quién tiene más que ganar y quién tiene más que perder?

Ana Pastor: Es difícil saberlo hasta que comience. Es verdad que uno es aspirante a llegar y el otro a revalidar. Es la primera vez que vamos a ver juntos a Feijóo y a Sánchez en este formato debatiendo, porque hasta ahora en el Senado y con unos condicionantes muy diferentes.

Vicente Vallés: Los dos están en una situación más o menos similar de ganancias y pérdidas de cara a las elecciones del 23 de julio. Un debate siempre es una oportunidad para que ellos puedan trasladar a los espectadores, a los votantes, cuáles son sus propuestas, y deben saber aprovecharla. En ello están en estos días previos al día 10.

- ¿Cuánto creéis que puede influir el debate a la hora de que una persona decida su voto?

Vicente Vallés: No sabría decirte qué volumen de voto puede mover un debate. Sí creo que hay un cierto volumen de voto que se puede mover en un debate muy especialmente entre personas indecisas. Ahí sí que se puede mover. Como la situación es tan incierta y no está tan claro quién va a ganar y con qué distancia va a ganar, si hay una cierta igualdad y se mueve, aunque sea un pequeño volumen de votantes, eso puede determinar el resultado final de las elecciones.

Ana Pastor: El número de indecisos es del 15-20% en las elecciones que hemos vivido últimamente y si la diferencia es poca y ese debate puede mover voto es una responsabilidad altísima para los candidatos.

Vicente Vallés y Ana Pastor en el plató del cara a cara entre Sánchez y Feijóo. AURORA PASCUAL

- ¿Consideráis una anomalía que solo haya un cara a cara y que no vaya a haber un debate, por ejemplo, entre los cuatro principales candidatos? O que no se vaya a debatir en la pública.

Ana Pastor: La buena noticia es que es impensable que en España quienes aspiran a ser presidentes del gobierno no participen en un debate. Hemos tenido épocas que ha sido así, así que en ese sentido bien. Por otra parte creo que está muy bien que cuantos más debates, esta casa había pedido también un debate a cuatro, cuantos más debates haya está muy bien. Es bueno para la ciudadanía. Con los primeros espada y con otros perfiles. En otras épocas hemos hecho debates económicos, de mujeres...

Vicente Vallés: Los debates siempre ayudan. Está muy bien que haya muchos, todos los que los candidatos quieran que haya y, como dice Ana, ya es muy difícil que lleguemos a una campaña en la que por algún motivo no haya debate. Debate va a haber, va a haber en esta campaña, que haya más o menos es otra discusión que se puede tener pero al menos sabemos que un debate entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno va a haber con seguridad.

- Habéis moderado los debates desde 2015, ¿qué ha cambiado con respecto a 2023? Parece que han pasado 50 años.

Ana Pastor: Ha cambiado España desde el primer debate que moderamos juntos en 2015. Aparecieron nuevos partidos, el bipartidismo entendió que no podían debatir solo entre ellos y digo que ha cambiado España porque ahora es verdad que toman más protagonismo, de nuevo, los dos grandes partidos. Hay un cambio en España desde luego, no sabemos cuánto de profundo, eso también es verdad. Hasta que las urnas empiecen a ofrecernos los votos. Ha cambiado mucho todo aunque creo que hay una cosa también que se ha mantenido y que en Atresmedia nos gusta de debates al estilo anglosajón y lo vamos a mantener este debate.

- ¿Y como periodistas cómo habéis vivido ese cambio?

Ana Pastor: Hemos vivido muchas épocas. Hemos trabajado en la televisión pública, en medios privados. Personalmente me lo tomo igual. Para mí el periodismo es servicio público estés donde estés, en la empresa en la que trabajes, así que nos lo tomamos igual, con mucha responsabilidad. Me siento una mujer muy afortunada de estar el lunes en ese debate y esperando a hacerlo bien para que la gente en casa pueda sacar conclusiones.

Vicente Vallés: Al final lo que intentamos es que salga bien, que salga bien no para nosotros sino para los votantes que van a estar en su casa de manera que nuestra labor es intentar dinamizar el debate con las preguntas que podamos plantear. Si el debate se dinamiza solo plantearemos menos preguntas porque eso significará que los candidatos lo están dinamizando por su propia cuenta. Nuestra labor va a ser esa, igual que lo fue en 2015 cuando en aquella ocasión tuvimos la oportunidad de moderar un debate a cuatro que era la primera vez que eso ocurría porque hasta entonces nadie se había planteado que había que tener a más candidatos en un debate como ocurrió en 2015.

"Para mí el periodismo es servicio público estés donde estés, en la empresa en la que trabajes" Ana Pastor

- ¿Cuál tiene que ser el papel del presentador en un debate como este? Llevándolo al terreno del fútbol, ¿hay que dejar jugar a lo Mateu Lahoz?

Ana Pastor: Somos del Atleti y del Madrid, no sé si eso es una buena cosa. El arbitraje siempre puede tener polémica o no. Nosotros pretendemos ejercer de lo que somos, en este caso de periodistas, de moderadores, de intentar hacerlo lo mejor posible y que ellos sean los protagonistas.

- ¿Cómo creéis que se puede llegar a los jóvenes en este tipo de debates?

Ana Pastor: Hay dos maneras clave. Primero los canales. Vamos a hacer un esfuerzo en Atresmedia porque quiénes ven la tele vean la tele y quienes no ven la tele y estén aquí [el teléfono] también puedan seguirlo. Por otra parte los temas. A cualquier persona joven el tema del alquiler o ciertos asuntos que les impactan de manera mucho más directa que otras generaciones tienen que estar en el debate. Eso va a depender también de los candidatos porque si ellos no quieren contar con esos votos pues ignorarán esos temas que le preocupen a la gente más joven.

Vicente Vallés: Creo que el debate lo va a ver gente de todas las edades, también la gente joven. Es verdad que en estos tiempos hay muchos dispotivios distintos para acercarse a las noticias y es posible que la gente más joven lo haga a través de otros dispositivos distintos del televisor de toda la vida pero te puedo asegurar que, por los datos que tenemos en la televisión, cada vez que hay una noticia importante la gente joven también ve los informativos de televisión, y en gran número. El debate del próximo lunes es tan interesante que vamos a tener espectadores desde muy jovencitos hasta muy mayores.

- Aunque estemos en campaña permanente, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención hasta el momento?

Ana Pastor: Lo que está por llegar en el debate va a ser el hito porque venimos de una campaña muy cercana, donde ha habido mítines en la calle, esta campaña está siendo quizá más mediática pero el hito de la campaña es posible que sea este debate.

Vicente Vallés: El hito de la campaña va a ser el debate, eso sin ninguna duda. La novedad es que venimos de unas elecciones y vamos a otras sin saber que íbamos a ir a otras. Se hizo una cosa muy repentina de un día para otro y esto ha acelerado todos los plazos. Tanto los plazos de los políticos para preparar una segunda campaña después de haber terminado una primera y también para los medios de comunicación para prepararse, por ejemplo, para el debate del lunes. Para plantear un debate, ofrecérselo a los partidos políticos, negociarlo con ellos que finalmente, por suerte, vayamos a tenerlo aquí en Atresmedia.

"El hito de la campaña va a ser el debate, eso sin ninguna duda" Vicente Vallés

- Se ha hablado mucho de que Sánchez ha estado en territorio comanche. Se ha hablado de Ana Rosa, Pablo Motos. Alsina tuvo un encontronazo con Barceló. ¿Cómo veis que los periodistas sean tan protagonistas? ¿Es bueno que sean tan protagonistas en las campañas electorales?

Ana Pastor: Es una palabra que llevo escuchando desde que empecé en 59 Segundos, creo que no es una novedad ni los ataques a los periodistas ni que a veces los periodistas nos convirtamos en noticia. Dicho lo cual, el maestro Gabilondo, citado también esta semana, a mí me gustaba cuando nos decía en la radio: "Antes de hacer la crítica hazte la autocrítica". Creo que es una cosa que intento bastante a menudo, y si no es que lo hago mal, tirar por ese camino. Los periodistas nos equivocamos también, tenemos que decirlo, y que cuando nos señalan está mal que nos señalen también.

Vicente Vallés: Creo que no hay mucho que decir porque que en realidad esto es algo que no es nuevo, no es del último cuarto de hora, esto viene ocurriendo desde que yo me acuerdo y ya llevo muchos años trabajando en esto y no hay ninguna novedad en este asunto. Nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo, contamos las noticias. A veces lo haremos mejor y otras peor.

- Pero me refiero concretamente a que los periodistas sean noticia.

Vicente Vallés: Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que ha habido gente de fuera del periodismo que ha querido convertir en noticia a los periodistas. Desde luego nosotros lo que queremos aquí es contar las noticias, dedicarnos a eso, contarlas, analizaras que es lo que hemos hecho siempre y en el caso del debate moderar un debate de los candidatos.