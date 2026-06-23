Wyoming valora la condena a Aldama, al que le ha tocado "el premio gordo": "Se embolsó casi cuatro millones de euros en comisiones, pero..."

La sentencia del Tribunal Supremo por el caso Mascarillas está siendo la noticia de la semana, dejando de nuevo al Gobierno en una situación muy comprometida. Mientras tanto, desde la oposición continúan presionando para que haya adelanto electoral.

El Gran Wyoming ha valorado este lunes en El Intermedio las respectivas condenas de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Para el presentador de laSexta, este último es el claro ganador del "premio gordo".

"En este caso además de premio económico hay premio judicial. El ganador se libra de la cárcel, que es lo más útil que existe, al menos cuando te dedicas a comisionista corrupto o jugador de Monopoly", explicó Wyoming.

"Vuelve a empañar la imagen de la Justicia"

Cabe recordar que mientras José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión y Koldo García, a 19 años, Aldama se librará de entrar en la cárcel por su colaboración "Se embolsó casi cuatro millones de euros en comisiones, pero no va a tener que devolver ni un duro", remató el presentador.

Para Wyoming, esta sentencia no es más que un "premio gordo del Supremo" con el que el comisionista ha sido agraciado por "convertirse en el azote del Gobierno". "Aldama no destapó nada relevante cuando decidió colaborar", añadió.

"Pocos han entendido hoy esta decisión del Supremo, que vuelve a empañar la imagen de imparcialidad que debería tener la Justicia", zanjó el presentador de El Intermedio, que recordó que "hay que juzgar con responsabilidad".

La pena más alta a un ministro en democracia

La resolución del Tribunal Supremo concluye que existió una trama organizada para aprovechar la compra urgente de mascarillas durante la pandemia de covid‑19. En ese contexto, varias personas vinculadas al Ministerio de Transportes habrían manipulado adjudicaciones públicas para beneficiar a determinadas empresas a cambio de comisiones.

El tribunal considera probado que no se trató de hechos aislados, sino de una organización criminal estructurada, con reparto de papeles y objetivo económico claro. El principal condenado es el exministro José Luis Ábalos, a quien el Supremo impone 24 años de prisión, la pena más alta a un ministro en democracia.

Según la sentencia, utilizó su cargo y su influencia institucional para favorecer contratos de material sanitario y obtener beneficios indebidos. Junto a él, su asesor Koldo García recibe unos 19 años de cárcel, mientras que el empresario Víctor de Aldama, considerado intermediario, es condenado a alrededor de 4 años, aunque evita entrar en prisión por haber colaborado con la justicia.