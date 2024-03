Xabier Lapitz arrasa con una frase tras lo que ha visto en la sección de aceite de oliva de Eroski

El periodista Xabier Lapitz, popular por el programa En Jake que presenta en la ETB, está dando mucho de qué hablar con la reflexión que ha publicado en la red social X tras lo que ha visto en la sección de aceite de oliva de un supermercado, en este caso Eroski aunque es similar en todos los demás.

En la imagen se ve cómo los aceites de oliva virgen extra superan los 10 euros el litro y los de una calidad un poco más baja difieren poco ese precio. Y Lapitz, junto a esa foto, ha escrito: "Sigo sin entenderlo. A los productores no les da y a nosotros no nos llega 🤷🏻".

Ese mensaje supera ampliamente los 2.000 'me gusta' y ha provocado una multitud de reacciones. Entre ellas la de un usuario que señala: "Los productores de aceite de oliva son los grandes terratenientes andaluces. Los trabajadores no son propietarios de inmensas extensiones de tierras. Eso de que no les da...".

Y Lapitz ha respondido: "No dudo que sea así. En Euskal Herria la producción es más limitada y selectiva. Pero también tienen problemas".

El periodista Javier Ruiz explicó recientemente quién está ganando ahora mismo con la fuerte subida de los precios de alimentos, que según aseguró se deben en buena parte a la sequía.

"En un primer momento fueron los supermercados los que ampliaron sus márgenes de beneficio, y mucho, así pasó en el primer trimestre de 2023, pero ahora ya no", dijo.

"Desde marzo de 2023 la subida de precios se está yendo fundamentalmente primero a los agricultores porque están cobrando y ganando más por los alimentos. La agricultura ha aumentado sus márgenes de beneficio en 30 puntos en apenas seis meses y ya está mejor que antes de la pandemia", señaló.

"Es el campo el primer beneficiado. Tiene cierta lógica, pero cuando escuchamos estas protestas hay que decir: sí, estos agricultores están recibiendo un precio más justo que antes", apuntó.

Y zanjó: "Probablemente producir es más caro y hay que pagarlo y lo mismo nos ocurre con la industria agroalimentaria, que también está aumentando sus márgenes de beneficio, de hecho lleva ya nueve meses beneficiándose. El sector dice que están repercutiendo la subida de lo que le cuesta a ellos: fertilizantes, plaguicidas... los consumidores dicen que entendemos, pero que esto sigue doliendo y ahora mismo el dinero se está yendo ya no a los supermercados sino a la agricultora y a la agroalimentación".