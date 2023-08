Zuckerberg 'se raja' y no peleará con Elon Musk: "Es hora de pasar a otra cosa"

Todo hace indicar que el combate de boxeo más esperado entre dos de los hombres más ricos del mundo, finalmente no se producirá. Hace pocas horas, el fundador y CEO de Facebook, Marck Zuckerberg ha hecho pública su renuncia a través de su red social Threads.

En ella, ha manifestado que "Elon Musk no va en serio y es hora de pasar a otra cosa". Estas declaraciones se producen tras dos meses en los que se ha estado hablando y negociando sobre el día, el lugar y la forma en la que tendría lugar la pelea.

Pese a los continuos bandazos por parte de ambos, parecía que el combate s terminaría produciendo. De hecho durante los últimos días se habló de la posibilidad de que fuera en el Coliseo de Roma para dotar al enfrentamiento de una épica sin precedentes.

La pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg: ¿el asalto definitivo? Ambos empresarios vuelven a cruzarse mensajes sobre un asunto que surgió en junio, pero siguen sin fijar fecha ni lugar para celebrar el combate.

Pero Zuckerberg parece haber cambiado de opinión tras las 'excusas' de Musk. "Creo que estamos de acuerdo en que Elon no va en serio y es hora de pasar a otra cosa. Le ofrecí una fecha de verdad, Dana White (el jefe de la organización de artes marciales UFC) se ofreció a hacer del combate un evento legítimo en nombre de la caridad", explicó Zuckeberg, "mientras que Elon no ha confirmado fecha, dice que necesita operarse ahora y me pide que practiquemos en mi patio", argumentó el dueño de Facebook.

"Si Elon tiene ganas de ponerse serio ya sabe donde encontrarme. Quiero centrarme en competir con gente que se tome el deporte en serio", ha señalado un Zuckerberg aparentemente molesto por la actitud de su contrincante.

Por el momento parece que no se celebrará, aunque tras ver lo ocurrido en las últimas semanas, cualquier cosa puede pasar entre los dos multimillonarios, por lo que todo el mundo estará pendiente del siguiente paso y la más que probable respuesta de Elon Musk.