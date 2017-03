La portavoz de Podemos en Canarias cree "grosero" el lenguaje de Iglesias en el Congreso

La portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Noemí Santana, ha calificado este jueves de "grosero" el lenguaje que el secretario general de su partido, Pablo Iglesias, empleó ayer en una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados para dirigirse al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando dijo "se la trae floja, se la suda, se la bufa".

Santana ha señalado que no considera que este sea un lenguaje machista, si bien sí cree que es "grosero" aunque después ha intentado matizar sus palabras, asegurando que son expresiones que ella no utilizaría en la Cámara.

"Para nada creo que sea lenguaje machista. Sí exactamente, me parece grosero, a lo mejor algunos pueden pensar que no es correcto utilizar esto en la Cámara. A lo mejor a veces podemos decir que los diputados de Podemos llevamos hasta el extremo el utilizar el lenguaje de la calle en la Cámara, puedo respetar que haya gente que piense así pero no lo tacharía de machista de ninguna manera", apostilló en declaraciones a 7.7 Radio, en el programa Nada que Ver.

Por último, incidió en que ella "no" utilizaría el lenguaje popular dentro de la Cámara porque "no" le parece correcto. "No me parece correcto utilizar ese lenguaje en la Cámara", concluyó.